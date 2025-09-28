Genova 25mila in piazza pro-Pal

0.21 Circa 25mila persone hanno partecipato a Genova alla fiaccolata organizzata da Music for Peace contro il massacro del popolo palestinese. Il corteo è partito da via Balleydier per arrivare in Piazza Matteotti, in centro città.Poco dopo la partenza,cirrca 200 manifestanti e un gruppo di studenti si sono recati al varco portuale di Ponte Etiopia, nel porto di Genova, per verificare la notizia dell'imbarco di merce pericolosa a bordo di una nave cargo della società israeliana Zim. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: genova - 25mila

Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano il carico della nave Zim | Il racconto in diretta | Foto

Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano il carico della nave Zim | Il racconto in diretta | Foto | Video

AL VIA L’AON OPEN CHALLENGER L’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina rappresenta un’eccellenza per Genova, la Liguria e tutta l’Italia portando grandi tennisti a livello mondiale e oltre 25mila presenze settimanali nello splendido impiant - facebook.com Vai su Facebook

Proteste Pro Pal, Bernini: "Negli atenei di Genova e Pisa si è superato il limite" - "Lasciare spazi alla protesta è giusto, purchè senza violenza fisica e verbale. Lo riporta msn.com

Cgil in piazza a Genova per Gaza: "Fermate la barbarie" - E' stata consegnata in Prefettura a Genova la lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri nel corso della mobilitazione nazionale organizzata dalla ... Da rainews.it