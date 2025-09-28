Genoa-Lazio | tre punti per scacciare un avvio pessimo probabili formazioni e orari tv

Genova 28 settembre 2025 - Decisamente al di sotto delle aspettative l'avvio in campionato di Genoa e Lazio, per questo vincere è necessario per esorcizzare queste prime giornate così così. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, nella sfida valevole per la quinta giornata di Serie A, questo è quanto rossoblù e biancocelesti cercheranno di fare. Da una parte una squadra ancora senza vittorie come quella ligure, le cui potenzialità sono ben al di sopra della zona retrocessione che adesso occupano; dall'altra i laziali il cui obiettivo era il pronto rientro in Europa, ma fin qui si contano tre sconfitte subite su quattro partite ufficiali giocate da quando Sarri è tornato in sella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

