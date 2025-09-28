Genoa-Lazio probabili formazioni | tornano i titolari Sarri senza centrocampo

Dopo il successo in Coppa Italia con l'Empoli, il Genoa si rituffa nel campionato dove ancora deve trovare il primo successo. La beffa di Bologna è stata sportivamente atroce e andrebbe cancellata con un risultato positivo, l'occasione è ghiotta perché la Lazio ha appena perso il derby e ha tante. 🔗 Leggi su Today.it

Lazio nel caos, Tavares ha litigato con Zaccagni e rischia il posto. Col Genoa è disponibile un solo centrocampista

Lazio, Sarri agli sgoccioli: contro il Genoa emergenza totale

Col Genoa per la Lazio è emergenza in mediana: tutte le possibili soluzioni per Sarri

Probabili formazioni Genoa-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Castellanos, Zaccagni, Messias, Colombo, Dele-Bashiru, Basic e Gila - Genoa e Lazio danno vita al posticipo finale della quinta giornata di Serie A: le scelte di formazione di Patrick Vieira e Maurizio Sarri. Lo riporta goal.com

Genoa-Lazio, probabili formazioni in vista del match. La situazione - Lazio, probabili formazioni: Sarri in piena emergenza a centrocampo La sfida tra Genoa e Lazio, valida per la quinta giornata della Serie A 2025/2026, si disputerà lunedì 29 settembre alle ore 2 ... lazionews24.com scrive