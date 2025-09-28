Genitori shock | aggrediscono la figlia di 2 anni e poi la lasciano morire
Genitori arrestati per l’omicidio della figlia di 2 anni, morta per shock traumatico e malnutrizione. L’agghiacciante verità sulla paura di essere scoperti Una storia di orrore e negligenza che ha sconvolto il Giappone. Una bambina di soli due anni, Runa Taira, è morta a causa di uno shock traumatico, dopo mesi di abusi e privazioni. L a polizia ha arrestato i genitori, Haru Taira e sua moglie Nanami, entrambi di 26 anni. – Cityrumors.it L’accusa è di aver causato la morte della figlia non solo con aggressioni ripetute, ma anche negandole cure mediche e il nutrimento necessario. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
