Il cinema di Jia Zhangke è sempre stato un atto di resistenza contro la tirannia del presente, un tentativo ostinato di registrarne le fratture, le cicatrici e le macerie lasciate dal progresso inarrestabile della Cina moderna, un Paese che non si guarda più indietro. Con Generazione Romantica, presentato in anteprima al 77º Festival di Cannes, lo stile dell’autore raggiunge la sua forma più pura e testamentaria. Oltre l’idea di un film, un vero e proprio scavo archeologico nella materia stessa del tempo e nel cinema passato del regista, assemblato con riprese realizzate nell’arco di oltre vent’anni, con spezzoni non utilizzati per alcuni dei suoi precedenti lavori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Generazione Romantica: il fiume del tempo di Jia Zhangke in un film che contiene moltitudini – Recensione