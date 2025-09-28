Generazione Romantica | il fiume del tempo di Jia Zhangke in un film che contiene moltitudini – Recensione
Il cinema di Jia Zhangke è sempre stato un atto di resistenza contro la tirannia del presente, un tentativo ostinato di registrarne le fratture, le cicatrici e le macerie lasciate dal progresso inarrestabile della Cina moderna, un Paese che non si guarda più indietro. Con Generazione Romantica, presentato in anteprima al 77º Festival di Cannes, lo stile dell’autore raggiunge la sua forma più pura e testamentaria. Oltre l’idea di un film, un vero e proprio scavo archeologico nella materia stessa del tempo e nel cinema passato del regista, assemblato con riprese realizzate nell’arco di oltre vent’anni, con spezzoni non utilizzati per alcuni dei suoi precedenti lavori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: generazione - romantica
SONATA ROMANTICA Concerto per violino e pianoforte Con Jean Reis violino e Antonia De Pasquale pianoforte Evento a cura di Luca Fialdini compositore e critico musicale Domenica 21 settembre ore 21.00 Sala Ferrario Villa Bertelli Evento a pagamento - facebook.com Vai su Facebook
Generazione romantica in un paese che cambia: intervista a Jia Zhangke - Una coppia si rincorre in vent'anni di storia cinese, dal 2001 ad oggi, mentre il paese cambia e attraversa l'era digitale fino a entrare in quella attuale segnata dall'intelligenza artificiale. Come scrive comingsoon.it
La "macchina del tempo" di Jia Zhangke: in "Generazione Romantica" vent'anni di Cina - Bin e Qiaoqiao vivono una storia d'amore come tante, fatta di piccole gioie quotidiane, danze e musica. Si legge su rainews.it