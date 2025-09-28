Generali | I giovani devono avere più spazio nei luoghi dove si decide

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viene da Montalcino, terra del Brunello, e ha 23 anni; frequenta Giurisprudenza a Roma, ma al tempo stesso gestisce, insieme alla famiglia, la propria azienda vitivinicola. È in questo intreccio di studio e lavoro che ha scelto di candidarsi alle regionali con la lista ’È ora per Tomasi presidente’. "I giovani sono quasi assenti dai luoghi dove si prendono le decisioni. Io voglio dare loro voce. La provincia di Siena – afferma, citando da un’indagine del Sole 24 Ore – è al 73° posto per numero di amministratori under 40 e al 94° per imprenditoria giovanile: i giovani, dunque, faticano a trovare spazio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

generali i giovani devono avere pi249 spazio nei luoghi dove si decide

© Lanazione.it - Generali: "I giovani devono avere più spazio nei luoghi dove si decide"

In questa notizia si parla di: generali - giovani

Al via gli Stati Generali dello Sport in Campania: "Fare squadra per il futuro dei giovani"

generali giovani devono avereGenerali: "I giovani devono avere più spazio nei luoghi dove si decide" - Viene da Montalcino, terra del Brunello, e ha 23 anni; frequenta Giurisprudenza a Roma, ma al tempo stesso gestisce, insieme alla famiglia, la propria azienda vitivinicola. Scrive lanazione.it

Napoli Pride: De Luca, i giovani devono avere coraggio - "Dobbiamo acquisire come conquista il diritto di ogni essere umano di organizzare la propria vita secondo i propri valori e i propri sentimenti. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Generali Giovani Devono Avere