Viene da Montalcino, terra del Brunello, e ha 23 anni; frequenta Giurisprudenza a Roma, ma al tempo stesso gestisce, insieme alla famiglia, la propria azienda vitivinicola. È in questo intreccio di studio e lavoro che ha scelto di candidarsi alle regionali con la lista ’È ora per Tomasi presidente’. "I giovani sono quasi assenti dai luoghi dove si prendono le decisioni. Io voglio dare loro voce. La provincia di Siena – afferma, citando da un’indagine del Sole 24 Ore – è al 73° posto per numero di amministratori under 40 e al 94° per imprenditoria giovanile: i giovani, dunque, faticano a trovare spazio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Generali: "I giovani devono avere più spazio nei luoghi dove si decide"