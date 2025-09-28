Gen V 2 | Chi è Cipher e quali sono i suoi poteri? Ecco le migliori teorie

Nell’universo di The Boys, dove ogni angolo nasconde un segreto e ogni eroe può essere un villain, pochi personaggi sono avvolti da un mistero così denso come Cipher in Gen V. La seconda stagione dello spin-off ha alzato la posta in gioco, introducendo questo enigmatico super che, episodio dopo episodio, si rivela ben più complesso di un semplice antagonista. Inizialmente percepito come un ambizioso decano della Godolkin University, Cipher ha mostrato presto di avere motivazioni che vanno oltre la mera dominazione, intrecciandosi persino con il passato di Marie. Ma chi è veramente Cipher e cosa desidera? Ma soprattutto, quali sono i suoi poteri? Le teorie abbondano, ognuna più intrigante dell’altra, e tutte sembrano suggerire che il suo ruolo sia molto più sfumato e profondo di quanto appaia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

