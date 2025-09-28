Gaza nuove violente esplosioni nella Striscia
Domenica mattina presto sono stati visti esplosioni e lampi luminosi sullo skyline della Striscia di Gaza. Attacchi e colpi di arma da fuoco israeliani hanno ucciso almeno 59 persone in tutta Gaza, hanno detto sabato funzionari sanitari, mentre cresce la pressione internazionale per un cessate il fuoco e un accordo sulla restituzione degli ostaggi. Tra i morti ci sono quelli colpiti da due attacchi nel campo profughi di Nuseirat: nove appartenenti alla stessa famiglia in una casa e, successivamente, 15 nello stesso campo, tra cui donne e bambini, secondo il personale dell’ospedale al-Awda, dove sono stati portati i corpi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
