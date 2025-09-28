Gaza la solidarietà sul palco Bandiere della Palestina in scena dopo la Bohéme
La questione palestinese e la solidarietà verso Gaza da mesi sotto assedio sono diventate protagoniste anche al Modena Belcanto Festival. Al termine della ‘prima’ de " La Bohème " di Giacomo Puccini, l’altra sera al Comunale, durante gli applausi finali ai cantanti e all’orchestra i lavoratori del teatro hanno portato in scena varie bandiere della Palestina creando una ‘striscia’ lunga quanto il palco. Gli spettatori hanno condiviso questo importante segno di impegno e di protesta continuando a battere le mani a lungo. Anche il mondo dello spettacolo e dell’arte, quindi, si unisce agli appelli internazionali per la popolazione di Gaza, stremata e affamata da mesi di guerra: già nei giorni scorsi al teatro Regio di Parma, durante la prova dell’ "Otello", per il Festival Verdi, sul palco è comparsa a sorpresa la scritta Free Gaza con la bandiera della Palestina, e anche in altri teatri si sono avute manifestazioni di sostegno e di vicinanza alla causa palestinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: gaza - solidariet
askanews. . Manifestazione a #Roma in solidarietà con la #GlobalSumudFlotilla - #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Queer per la Palestina, caos a bordo della Flotilla. Come riportato dalla testata Le Courrier de l’Atlas, ci sono state tensioni nel contingente maghrebino della Flotilla, diretta a Gaza. Il coordinatore Khaled Boujemâa ha lasciato la missione per protestare contro - X Vai su X
Gaza, la solidarietà sul palco. Bandiere della Palestina in scena dopo la Bohéme - Sono stai i lavoratori del teatro comunale ad esporle per dimostrare la loro vicinanza. Segnala ilrestodelcarlino.it
L’appello per Gaza di Roberto Bolle dal palco della Scala: “Stop al genocidio” - Al termine del Bolero l’étoile, il corpo di ballo, il direttore d’orchestra Simon Hewett e le maestranze hanno esposto anche tre bandiere palestinesi ... Da milano.repubblica.it