La questione palestinese e la solidarietà verso Gaza da mesi sotto assedio sono diventate protagoniste anche al Modena Belcanto Festival. Al termine della ‘prima’ de " La Bohème " di Giacomo Puccini, l’altra sera al Comunale, durante gli applausi finali ai cantanti e all’orchestra i lavoratori del teatro hanno portato in scena varie bandiere della Palestina creando una ‘striscia’ lunga quanto il palco. Gli spettatori hanno condiviso questo importante segno di impegno e di protesta continuando a battere le mani a lungo. Anche il mondo dello spettacolo e dell’arte, quindi, si unisce agli appelli internazionali per la popolazione di Gaza, stremata e affamata da mesi di guerra: già nei giorni scorsi al teatro Regio di Parma, durante la prova dell’ "Otello", per il Festival Verdi, sul palco è comparsa a sorpresa la scritta Free Gaza con la bandiera della Palestina, e anche in altri teatri si sono avute manifestazioni di sostegno e di vicinanza alla causa palestinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gaza, la solidarietà sul palco. Bandiere della Palestina in scena dopo la Bohéme