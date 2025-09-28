Gaza la premier Meloni sente Trump

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha sentito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Al centro del colloquio, viene riferito, la situazione del Medio Oriente e in particolare di Gaza.  IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

