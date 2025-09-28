Gaza Hamas | Persi i contatti con due ostaggi dopo i raid di Israele – La diretta

Sono oltre 66.000 i morti nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023. Nelle ultime 24 ore almeno 79 persone hanno perso la vita. Intanto secondo Donald Trump lo Stato ebraico e Hamas sarebbero vicini a un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. “Tutti sono a bordo per qualcosa di speciale, per la prima volta in assoluto”, ha affermato il presidente statunitense. Nel frattempo le Brigate Qassam hanno annunciato che i contatti con con i prigionieri israeliani Omri Miran e Matan Ingres sono stati interrotti a seguito dei raid dell’Idf nei quartieri di Sabra e Tel al-Hawa a Gaza City. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Hamas: “Persi i contatti con due ostaggi dopo i raid di Israele” – La diretta

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"

Hamas, persi contatti con due ostaggi dopo raid israeliani - L'ala militare di Hamas ha affermato di aver perso i contatti con due ostaggi a Gaza City, Matan Angrest e Omri Miran, a causa delle operazioni militari israeliane nei quartieri di Sabra e Tal al- Secondo msn.com

Hamas perde i contatti con due ostaggi a Gaza City durante raid israeliani - La fazione afferma che Matan Angrest e Omri Miran sono in pericolo e chiede una pausa di 24 ore; Trump e un parroco commentano la situazione ... Da laregione.ch