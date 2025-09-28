Gaza conta le vittime Tel Aviv le crisi di coppia dei riservisti I dati nell’indagine dell’Ufficio di Statistica di Israele

Mentre a Gaza si contano le vittime – ormai 66 mila secondo le fonti mediche della Striscia –, Israele calcola gli effetti della guerra sulle famiglie dei suoi riservisti: dalla crisi di coppia allo stato mentale dei figli, dalle difficoltà economiche all’impatto sugli studi universitari. A fotografare il Paese con una “Indagine sulle Famiglie dei Servitori di Riserva” è l’ Ufficio Centrale di Statistica (CBS) di Israele. L’ente governativo ha pubblicato i risultati del sondaggio condotto per la prima volta nei mesi di aprile e maggio 2025 e rivolto ai coniugi dei militari che hanno prestato servizio tra il 7 ottobre 2023 e il 1 febbraio 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza conta le vittime, Tel Aviv le crisi di coppia dei riservisti. I dati nell’indagine dell’Ufficio di Statistica di Israele

