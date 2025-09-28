Gaza carri armati schierati e fumo dalla Striscia

Lapresse.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica sono stati visti carri armati e fumo al confine israeliano con Gaza. In un comunicato stampa, l’esercito israeliano ha affermato che le sue “truppe continuano ad espandere le operazioni nell’area di Gaza City”. Si afferma che “nell’ultimo giorno, l’IAF (Israeli Air Force) ha colpito circa 140 obiettivi militari nella Striscia di Gaza, comprese strutture militari e terroristi”. La pressione internazionale su Israele affinché ponga fine alla guerra è in aumento, con un elenco crescente di Paesi che hanno recentemente deciso di riconoscere lo Stato palestinese, cosa che Israele rifiuta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza carri armati schierati e fumo dalla striscia

© Lapresse.it - Gaza, carri armati schierati e fumo dalla Striscia

In questa notizia si parla di: gaza - carri

Gaza, carri armati israeliani entrano a Deir al-Balah. Almeno 17 morti in tutta la Striscia

Raid Idf coi carri armati su tende di sfollati a Gaza City, oltre 15 morti e 30 feriti, Oms: "Attaccata 3 volte nostra sede a Deir al-Balah" - VIDEO

Gaza, carri armati israeliani sparano sulle tende degli sfollati nel campo di al-Shati: almeno 12 morti

Gaza, carri armati schierati e fumo dalla Striscia - (LaPresse) Domenica sono stati visti carri armati e fumo al confine israeliano con Gaza. Secondo stream24.ilsole24ore.com

gaza carri armati schieratiGaza, carri armati Israele schierati: verso attacco finale – La diretta di oggi 15 settembre - Israele sta completando gli ultimi preparativi per l'offensiva terrestre su Gaza City. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Carri Armati Schierati