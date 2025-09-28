Gaza | a 93 anni in piazza per la pace Assunta Gisonna a sit-in pro Pal a Telese

Assunta Gisonna a 93 anni partecipa al sit in a Telese Terme per chiedere la pace a Gaza mentre è in svolgimento la festa di Forza Italia ‘Libertà’. “Niente guerre ma pace. Sono cresciuta senza padre perché era sempre in guerra. Inaccettabile che muoia tanta gente, tanti bambini, intere aree rase al suolo. Tanta povera gente senza un tetto sulla testa è ingiusto, siamo umani, dobbiamo andare avanti tutti. Tutto questo accade per l’ingordigia e la disonestà che impera “, ha detto la donna. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

