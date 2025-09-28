Gaza 77 palestinesi uccisi in un giorno Hamas | Da mediatori nessuna nuova proposta

(Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore almeno 77 palestinesi, tra cui sei richiedenti aiuti, sono stati uccisi e altri 379 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani avvenuti a Gaza. Lo rende noto il Ministero della Salute della Striscia gestito da Hamas, secondo cui la guerra di Israele contro Gaza ha causato la morte di 66.005 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, “77 palestinesi uccisi in un giorno”. Hamas: “Da mediatori nessuna nuova proposta”

In questa notizia si parla di: gaza - palestinesi

Il Papa: “Basta barbarie a Gaza”. Uccisi altri 85 palestinesi in cerca di cibo

Gaza: il business degli "aiuti umanitari" divide e affama i palestinesi attraverso militarizzazione di GHF da parte di Israele, che continua a arricchirsi

Media, salgono a 33 i palestinesi uccisi a Gaza

Giù le mani da Hamas. La Cnn ha intervistato Ghazi Hamad, uno dei leader del movimento che controlla Gaza. Incalzato dal giornalista e da testimonianze di palestinesi che chiedono ad Hamas di fermarsi, Hamad ha ribadito che andranno avanti e il sacrifici - X Vai su X

Verso il Gaza Camp di Jerash, in Giordania, istituito nel 1968 per accogliere i rifugiati palestinesi sfollati dalla Striscia di Gaza dopo la guerra del 1967. #propagandagaza #propagandalive - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, "77 palestinesi uccisi in un giorno". Hamas: "Da mediatori nessuna nuova proposta" - Il ministero della Salute della Striscia gestito da Hamas: "Altri 379 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani" ... Secondo adnkronos.com

Mo: ministero salute Gaza, '77 palestinesi uccisi nell'ultimo giorno dall'Idf' - Nelle ultime 24 ore almeno 77 palestinesi, tra cui sei richiedenti aiuti, sono stati uccisi e altri 379 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani avvenuti a Gaza. Lo riporta lanuovasardegna.it