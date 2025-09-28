Gattuso è una belva | il suo pupillo non risponde alla convocazione | Gli ha dato buca nel momento decisivo

Gattuso è una belva: il suo pupillo non risponde alla convocazione Gli ha dato buca nel momento decisivo"> Il commissario tecnico sta lavorando tanto e non si aspetta certe defezioni che possono metterlo in difficoltà. Guidare una Nazionale è uno dei compiti più complessi nel mondo del calcio. Il commissario tecnico non ha a disposizione i giocatori tutti i giorni, ma solo per brevi raduni durante le soste o in occasione dei tornei. Questo limita drasticamente il tempo per costruire schemi di gioco, provare varianti tattiche e curare l'intesa tra i reparti, obbligando l'allenatore a massimizzare ogni singolo allenamento.

Gattuso che prova a calmare la situazione per poi maledire un secondo dopo un giocatore di Israele ci riconsegna un allenatore mediterraneo DELLA TRADIZIONE.

Italia-Estonia, le probabili formazioni: Gattuso ha deciso il suo primo 11 titolare in azzurro - Quale modulo sceglierà Gattuso e quali calciatori sceglierà per la "prima" della sua Nazionale?

Perché Bonucci è sempre con Gattuso davanti alla panchina dell'Italia anche se non è il suo vice - L'Italia di Gennaro Gattuso si è presentata in queste due sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Estonia e Israele segnando 10 gol e subendone 4.