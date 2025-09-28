Gattino gettato dal finestrino e morto | aperta indagine

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato aperto un fasciolo d’indagine dopo la morte della gattina Fortunata, gettato dal finestrino di un’automobile in corsa, morta dopo pochi giorni a causa delle ferite riportate. Giovanni Cantone, che aveva raccolto e curato Fortunata, ha condiviso la triste notizia sui social, esprimendo dolore e amarezza: «Non ce l’ha fatta. La cattiveria umana ha avuto il sopravvento. Ma noi non smetteremo di lottare per la civiltà e la sensibilità di questa comunità». Questa mattina Giovanni e la sorella ia sono stati convocati dal Comandante della Polizia Municipale di Cervinara Capitano Serafino Mauriello per riferire in merito ai fatti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gattino gettato dal finestrino e morto: aperta indagine

In questa notizia si parla di: gattino - gettato

Soccorso e salvato gattino gettato in una campana del vetro

Chiuso in un sacchetto e gettato in una campana del vetro, salvato gattino di 20 giorni

Gattino neonato gettato in un cassonetto a Lecco: una donna ha sentito i lamenti tra i rifiuti

Francesco Emilio Borrelli. . "Buonasera signor Borrelli vi voglio segnalare questo individuo. Non è la prima volta che passeggia con i suoi cani e crea disagio per strada. Questa volta si è imbattuto in un gattino a cui ha gettato l'acqua addosso. Poi i suoi cani h - facebook.com Vai su Facebook

? Perledo, gattino gettato nella campana del vetro: taglia di mille euro sul colpevole http://dlvr.it/TMrnnR #Perledo #Gattino #SosAnimali #LegaAbolizioneCaccia #ProparcoNostriAmiciAnimali - X Vai su X

Gattino lanciato da un'auto, ha femore e ginocchio rotti: «Vogliamo le immagini delle telecamere per denunciare il responsabile» - Nel pomeriggio di giovedì scorso un gattino di circa 40 giorni è stato lanciato fuori ... Si legge su ilgazzettino.it

Lancia gattina dal finestrino dell'auto e fugge, un cittadino la salva e denuncia: «Se vi becco vi trascino in tribunale» - Una gattina è stata gettata da un'auto in corsa da qualcuno che poi si è dato alla fuga. Scrive msn.com