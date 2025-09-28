Gatti giudicato con un’insufficienza! Cosa non ha convinto i giornali della sua prestazione in Juve Atalanta…La pagella non mente

Gatti non ha convinto i giornali dopo la sua prestazione in Juve Atalanta.La pagella non mente, ecco il giudizio per il difensore bianconero. Una serata no, un passo indietro. La prestazione di Federico Gatti contro l’ Atalanta è stata insufficiente, e la pagella de La Gazzetta dello Sport, un 5.5 senza appello, ne è la fotografia. Il difensore della Juventus ha sofferto la velocità degli attaccanti avversari e ha mostrato i suoi consueti limiti in fase di impostazione. «In costruzione evidenzia i noti limiti tecnici. E in difesa soffre la vivacità di Sulemana, che lo salta e segna». PAGELLE JUVE ATALANTA: TUTTI I VOTI Soffre la velocità di Sulemana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

