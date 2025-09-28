Gasperini vola con la Roma | Abbiamo sofferto più del dovuto questi risultati fanno piacere ma… Ecco cosa ha detto sulla lotta Scudetto

Gasperini vola con la Roma: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dopo la vittoria contro il Verona, ecco cosa ha detto. Una vittoria che vale la vetta della classifica, ma un’analisi lucida che predica calma e guarda al futuro. Dopo il successo per 2-0 della sua Roma contro un ottimo Hellas Verona, il tecnico Gasperini ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN, mostrando soddisfazione per i tre punti ma senza nascondere le difficoltà incontrate dalla squadra. PAROLE – «Mi rendo conto della difficoltà di diversi giocatori giocando tre partite in una settimana per la prima volta. Un po’ di scorie sono rimaste, dovremo riflettere e valutare anche questo nelle prossime gare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gasperini vola con la Roma: «Abbiamo sofferto più del dovuto, questi risultati fanno piacere ma…» Ecco cosa ha detto sulla lotta Scudetto

In questa notizia si parla di: gasperini - vola

? #SerieA, pomeriggio a due facce alle 15: #Gasperini vola e continua a vincere #Pioli inciampa ancora e fatica contro chiunque Equilibri che cambiano… #Atalanta #Milan - X Vai su X

La Roma vince e vola in classifica #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Gasperini: "Roma prima? Piacevole. Svilar top, Pellegrini e Dovbyk recuperati. E grazie a Mel Gibson!" - Il tecnico giallorosso entusiasta dopo il successo sul Verona all'Olimpico: "Ma c'è una cosa che non mi aspettavo" ... Segnala tuttosport.com

Roma, Gasperini: “Un buon risultato ma abbiamo sofferto più del dovuto. Svilar è una garanzia” - L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto nel post partita della sfida tra i giallorossi e il Verona ... Da gianlucadimarzio.com