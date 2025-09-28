Gasperini | La nostra è una squadra solida ma la Roma deve gestire quella cosa

Calcionews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gasperini: «Roma solida, ma dobbiamo gestire meglio la fatica». La situazione Al termine della vittoria contro l’Hellas Verona, il tecnico Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione della sua Roma, sottolineando luci e ombre della gara. Il 2-0 finale è arrivato grazie a un gol di Dovbyk, porta inviolata e primo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

gasperini la nostra 232 una squadra solida ma la roma deve gestire quella cosa

© Calcionews24.com - Gasperini: «La nostra è una squadra solida, ma la Roma deve gestire quella cosa»

In questa notizia si parla di: gasperini - nostra

gasperini nostra 232 squadraRoma, Gasperini: "La Lazio &#232; un'ottima squadra, sono rimasti gli stessi ma..." - Dopo il derby vinto contro la Lazio, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa. lalaziosiamonoi.it scrive

Gasperini: "Roma squadra compatta. I nuovi acquisti? Avevo già visto che..." - "Abbiamo giocato con coraggio, non &#232; facile perché il Bologna ha degli attaccanti e una panchina di qualità. Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Nostra 232 Squadra