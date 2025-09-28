Gasperini è stato presuntuoso bocciato il tecnico della Roma nonostante la vittoria

“Gasperini è stato presuntuoso”, nonostante la vittoria per 2-0 contro il Verona arrivano parecchie polemiche sul tecnico della Roma. I giallorossi hanno vinto ancora senza però incidere particolarmente, i gol di Dovbyk nel primo tempo e di Soulè nel finale. (ANSA) TvPlay.it Così Enrico Camelio a TvPlay: “Una Roma lenta e macchinosa, non c’è la giustificazione della Coppa perché hanno giocato mercoledì. Stavolta Gasperini molto presuntuoso, è stato bravo su Dovbyk ma doveva dare fiducia sicuramente a El Aynaoui che dava corsa e velocità e aveva fatto bene in Coppa. 🔗 Leggi su Tvplay.it

