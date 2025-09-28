Gasperini contento a metà | Col Verona vittoria importante ma troppi giocatori in difficoltà

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore giallorosso loda la prestazione di Svilar che ha mantenuto di nuovo la porta inviolata, confermando la Roma come migliore difesa d'Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gasperini contento a met224 col verona vittoria importante ma troppi giocatori in difficolt224

© Gazzetta.it - Gasperini contento a metà: "Col Verona vittoria importante, ma troppi giocatori in difficoltà"

In questa notizia si parla di: gasperini - contento

Roma, Gasperini: “Sono contento di tutti, ma dobbiamo inserire un paio di giocatori in più”

Pisa-Roma, la conferenza di Gasperini LIVE: “Contento della risposta dei giocatori”

Solo mancini sulla trequarti, Gasperini non contento: chi giocherà a sinistra?

Gasperini diretta dopo Roma-Verona: le parole in conferenza stampa LIVE - Le parole dell'allenatore giallorosso al termine della partita dello Stadio Olimpico contro i gialloblù di Zanetti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive

gasperini contento met224 veronaLe parole di mister Gasperini alla vigilia di Roma-Hellas Verona - Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma- Come scrive asroma.com

Cerca Video su questo argomento: Gasperini Contento Met224 Verona