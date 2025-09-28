Garlasco | Venditti lasci il Casinò

Laverita.info | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Campione d’Italia Roberto Canesi, ha chiesto le dimissioni dell’ex toga dalla casa da gioco. Il padre di Sempio in tv: «I soldi scritti sull’appunto? Erano per le marche da bollo». 🔗 Leggi su Laverita.info

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii

