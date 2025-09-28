Garlasco valido il dna sulle unghie di Chiara Poggi | ecco cosa può succedere

Il genetista Marzio Capra, venerdì, all’uscita dal Tribunale di Pavia ha avrebbe confermato validità e utilizzabilità del dna finora non confrontato con quello di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Garlasco, valido il dna sulle unghie di Chiara Poggi: ecco cosa può succedere

In questa notizia si parla di: garlasco - valido

Garlasco, il nuovo colpo di scena: «Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido». Massimo Giletti: «Venditti? Uscirà di peggio»

Garlasco, nuovo colpo di scena: «Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido». Massimo Giletti: «Venditti? Uscirà di peggio»

Garlasco, DNA unghie Chiara Poggi valido per confronto con quello di Sempio, impronta 33 esclusa dall'incidente probatorio

Caso #Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara sarebbe valido. Il genetista dei Poggi: "Faremo tutti gli eventuali confronti". - X Vai su X

Caso Garlasco, nuove perquisizioni: indagati ex inquirenti e investigatori Gli investigatori sarebbero sulle tracce dei flussi di denaro che sarebbero stati versati dai familiari di Sempio per ottenere l'archiviazione dell'indagine aperta nel 2017 - facebook.com Vai su Facebook

Caso Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara sarebbe valido. Verso confronto anche con Sempio - E' l'ipotesi che si basa sulle dichiarazioni del genetista Marzio Capra, storico consulente della famiglia della vittima, al termine ... Secondo ansa.it

Garlasco, valido il dna sulle unghie di Chiara Poggi: ecco cosa può succedere - Il genetista Marzio Capra, venerdì, all’uscita dal Tribunale di Pavia ha avrebbe confermato validità e utilizzabilità del dna finora non confrontato con quello di Andrea Sempio ... Lo riporta vanityfair.it