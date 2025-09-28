Garlasco nuovo colpo di scena | la scoperta sul DNA sulle unghie di Chiara
Un dettaglio rimasto nell’ombra per anni torna oggi al centro della scena giudiziaria e mediatica. Nella complessa vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, emerge un nuovo elemento che potrebbe riscrivere alcuni capitoli della storia processuale. Il genetista Marzio Capra, all’uscita dal Tribunale di Pavia, ha dichiarato che il dna rinvenuto sui margini ungueali di Chiara è valido e potrà finalmente essere analizzato. Una notizia che, se confermata dagli accertamenti, potrebbe portare a sviluppi imprevedibili. Leggi anche: Garlasco, parla il padre di Andrea Sempio: la rivelazione a “Quarto Grado” Leggi anche: Nubifragio in Italia: fulmini, blackout e strade allagate Il dna e il nome di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: nuovo dna maschile sul tampone orale della ragazza
Garlasco, di chi è il nuovo Dna maschile ignoto trovato su Chiara Poggi? La traccia mai analizzata in 18 anni e l’ipotesi “assistente del medico legale”
Garlasco, l'avvocato dei Poggi ribalta tutto: "Un nuovo dna? No, e vi dico perché"
Garlasco, il nuovo colpo di scena: «Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido». Massimo Giletti: «Venditti? Uscirà di peggio» - L'annuncio, passato sotto traccia, l'ha dato il genetista Marzio Capra all’uscita dal Tribunale di Pavia, lo scorso venerdì. Scrive msn.com
Delitto Garlasco, indagato per corruzione l’ex procuratore di Pavia Venditti: blitz e perquisizioni tra magistrati e carabinieri - Nuovo colpo di scena nell’infinita vicenda giudiziaria del delitto di Garlasco. Segnala corrieredellumbria.it