Garlasco l' ex pm corrotto ? Come nasce l' inchiesta

Quando, nel 2021, il Csm, l’organo di autogoverno della magistratura, trasferisce Fabio Napoleone a dirigere la procura di Pavia nessuno può immaginare che quella sia la prima pedina di un domino che travolgerà (e riaprirà) il “caso Garlasco”. Oggi, quattro anni dopo, con l’indagine a carico dell’ex procuratore Mario Venditti, è sbagliato pensare che il cerchio sia già chiuso: un po’ perché un’iscrizione nel registro degli indagati non è una sentenza (noi siamo garantisti con tutti, lo saremo anche con gli ex magistrati) e un po’ perché la tragica morte di Chiara Poggi, avvenuta nell’agosto del 2007, in quel villino a due piani di via Pascoli, nella bassa lombarda che è la provincia sotto i riflettori da quasi due decenni, in tutta questa storia c’entra fino a un certo punto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

