Garlasco l’annuncio di Massimo Giletti sulle ultime indagini | Escono cose ben più gravi
“Ecco cosa sta per uscire adesso”. Nuovo colpo di scena su Garlasco. L’annuncio stavolta arriva da Massimo Giletti, intervenuto dopo l’indagine per corruzione giudiziaria su Mario Venditti, l’ex pm che archiviò Andrea Sempio, e varie perquisizioni. Il conduttore, che si era occupato dell’omicidio di Chiara Poggi anche nell’ultima puntata de Lo Stato delle Cose, ha dichiarato adesso che c’è dell’altro, qualcosa di “grave”. Ma prima di arrivare alle parole di Giletti, in queste ore ci sono altri importanti aggiornamenti. Dal Tribunale di Pavia, infatti, lo scorso venerdì, è arrivata una novità. All’uscita dall’aula, il genetista Marzio Capra ha annunciato che il dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi è ritenuto valido e potrà essere analizzato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
