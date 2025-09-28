Garlasco l’annuncio degli avvocati di Alberto Stasi dopo gli ultimi fatti | Ora lavoriamo per scagionarlo

Garlasco, si avvicina il momento più atteso. Negli ultimi giorni ci sono stati altri colpi di scena nel caso giudiziario più controverso della storia italiana recente. Dopo Andrea Sempio, altre nove persone sono finite nel mirino degli inquirenti: tra questi l’ex procuratore aggiunti di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari. Per l’accusa avrebbe preso soldi dai genitori di Sempio per archiviare il procedimento quando, anni fa, la Procura aveva attenzionato l’amico di Marco Poggi, fratello di Chiara. La difesa di Alberto Stasi, nel frattempo, è pronta a chiedere la revisione del processo sul delitto di Chiara Poggi, convinta che ci siano elementi capaci di dimostrare la sua innocenza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it