Garlasco la notizia su Stasi è appena arrivata | Non c’entra nulla

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, e la successiva condanna di Alberto Stasi continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. La difesa di Stasi, rappresentata dall’avvocato Giada Bocellari, si sta preparando a presentare una richiesta di revisione del processo, un’azione legale che mira a ribaltare la sentenza definitiva di colpevolezza che ha portato alla condanna a 16 anni di reclusione per il suo assistito. Questa mossa non è dettata dalla necessità di trovare nuovi appigli, poiché l’avvocato Bocellari sostiene che gli elementi per avanzare l’istanza esistono già. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

