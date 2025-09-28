Garlasco la famiglia Sempio si ricompatta dopo le perquisizioni | il ritrovo familiare dalle zie di Andrea e il mistero dei 43mila euro
Il giorno successivo alle perquisizioni e all’interrogatorio, la famiglia Sempio si è ritrovata per fare fronte comune. Al centro dell’inchiesta della procura di Brescia, che vede coinvolto l’ex procuratore pavese Mario Venditti per presunta corruzione in atti giudiziari, ci sono anche i familiari di Andrea, 37enne già indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Nel pomeriggio di sabato 27 settembre, in una villetta a schiera ai margini di Garlasco – una delle case perquisite – si sono, infatti, riuniti i parenti più stretti. Tra di loro, le zie di Andrea, lo zio Patrizio, il padre Giuseppe e la madre Daniela Ferrari. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: garlasco - famiglia
Delitto di Garlasco, il confronto in tv tra gli avvocati di Sempio, Stasi e la famiglia di Chiara Poggi
Garlasco, svolta nelle indagini: "il Dna di un uomo ignoto nella bocca di Chiara Poggi". L'avvocato della famiglia smentisce
Delitto di Garlasco, la famiglia Cappa annuncia azioni legali contro "testimoni e supertestimoni": la lettera
Garlasco, il «summit di famiglia» dei Sempio dopo le perquisizioni: le ore dalle zie e il giallo dei 43mila euro versati al padre - X Vai su X
#garlasco: la famiglia di Sempio denuncia l'esposizione mediatica della vicenda. L'avvocato Lovati: «Il “non ricordo” era un mio consiglio» - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la difesa dei genitori di Sempio: "Quei soldi servivano per pagare gli avvocati" - L'ex procuratore che archiviò Andrea Sempio e la famiglia dell'indagato fanno quadrato contro le due inchiesta su Garlasco. iltempo.it scrive
Garlasco, il «summit di famiglia» dei Sempio dopo le perquisizioni: le ore dalle zie e il giallo dei 43mila euro versati al padre di Andrea - La tela familiare per la presunta corruzione al pm Venditti e le intercettazioni del 2017 non trascritte: «Ha detto che ... Da msn.com