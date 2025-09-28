Garlasco la famiglia Sempio si ricompatta dopo le perquisizioni | il ritrovo familiare dalle zie di Andrea e il mistero dei 43mila euro

Il giorno successivo alle perquisizioni e all’interrogatorio, la famiglia Sempio si è ritrovata per fare fronte comune. Al centro dell’inchiesta della procura di Brescia, che vede coinvolto l’ex procuratore pavese Mario Venditti per presunta corruzione in atti giudiziari, ci sono anche i familiari di Andrea, 37enne già indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Nel pomeriggio di sabato 27 settembre, in una villetta a schiera ai margini di Garlasco – una delle case perquisite – si sono, infatti, riuniti i parenti più stretti. Tra di loro, le zie di Andrea, lo zio Patrizio, il padre Giuseppe e la madre Daniela Ferrari. 🔗 Leggi su Open.online