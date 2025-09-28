Garlasco la famiglia Sempio si difende | I 30mila euro servivano per gli avvocati

Tgcom24.mediaset.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i pm il nucleo familiare aveva una rete per sviare le indagini. Riunione fiume dei Sempio con le zie dopo gli ultimi sviluppi dell'indagine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

garlasco la famiglia sempio si difende i 30mila euro servivano per gli avvocati

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, la famiglia Sempio si difende: "I 30mila euro servivano per gli avvocati"

In questa notizia si parla di: garlasco - famiglia

Delitto di Garlasco, il confronto in tv tra gli avvocati di Sempio, Stasi e la famiglia di Chiara Poggi

Garlasco, svolta nelle indagini: "il Dna di un uomo ignoto nella bocca di Chiara Poggi". L'avvocato della famiglia smentisce

Delitto di Garlasco, la famiglia Cappa annuncia azioni legali contro "testimoni e supertestimoni": la lettera

garlasco famiglia sempio difendeCaso Garlasco, le date che non tornano, i contatti e i soldi: i Sempio si difendono: «Le accuse contro Venditi sono schifezze» - Gli inquirenti segnalano anche movimentazioni bancarie anomale: assegni familiari e prelievi in contanti tra dicembre 2016 e giugno 2017. Scrive ilmattino.it

garlasco famiglia sempio difendeGarlasco, la mossa dei Sempio dopo l’accusa di corruzione al pm Venditti: summit in famiglia dalle zie - L'intera famiglia Sempio si è ritrovata nella villa di Garlasco dove vivono due zie di Andrea: movimenti di denaro sospetti nel mirino della Guardia di Finanza ... Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Famiglia Sempio Difende