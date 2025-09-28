Garlasco la difesa dei genitori di Sempio | A cosa servivano i soldi

 L'ex procuratore che archiviò Andrea Sempio e la famiglia dell'indagato fanno quadrato contro le due inchiesta su Garlasco. Perché a quella per l'omicidio di Chiara Poggi della Procura di Pavia, che accusa Sempio del delitto del 13 agosto 2007, si è affiancato il fascicolo dei pm bresciani contro Mario Venditti, inquisito per corruzione in atti giudiziari, perché, secondo gli inquirenti, si sarebbe fatto corrompere per scagionare Sempio nel 2007, quando sul conto dei genitori di Andrea sarebbero transitati 43 mila euro dalle zie paterne di Andrea, poi ritirati sistematicamente in tranche da diverse migliaia di euro in contanti, fino allo svuotamento della somma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

garlasco difesa genitori sempioGarlasco, la difesa dei genitori di Sempio: "Quei soldi servivano per pagare gli avvocati" - L'ex procuratore che archiviò Andrea Sempio e la famiglia dell'indagato fanno quadrato contro le due inchiesta su Garlasco. Riporta iltempo.it

