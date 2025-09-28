Garlasco il nuovo colpo di scena | Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido Massimo Giletti | Venditti? Uscirà di peggio

«Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido» e potrà essere analizzato. L'annuncio, passato sotto traccia, l'ha dato il genetista Marzio. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, il nuovo colpo di scena: «Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido». Massimo Giletti: «Venditti? Uscirà di peggio»

In questa notizia si parla di: garlasco - nuovo

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: nuovo dna maschile sul tampone orale della ragazza

Garlasco, di chi è il nuovo Dna maschile ignoto trovato su Chiara Poggi? La traccia mai analizzata in 18 anni e l’ipotesi “assistente del medico legale”

Garlasco, l'avvocato dei Poggi ribalta tutto: "Un nuovo dna? No, e vi dico perché"

Nuovo filone #Garlasco, la difesa dei genitori di #Sempio: "Quei soldi..." https://iltempo.it/attualita/2025/09/28/news/garlasco-ultime-notizie-oggi-rita-cavallaro-procuratore-venditti-ahdrea-sempio-44300189/… #28settembre - X Vai su X

#ignotox Caso Garlasco, il nuovo ruolo di Venditti al Casinò di Campione: parla il sindaco - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, nuovo colpo di scena: «Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido». Massimo Giletti: «Venditti? Uscirà di peggio» - «Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido» e potrà essere analizzato. Come scrive ilmessaggero.it

Garlasco: il sospetto di corruzione, il summit dei Sempio e la svolta sul Dna. Le ultime news dalla Tv - Nuovi colpi di scena sul caso Garlasco e le altre inchieste della puntata de Le Iene in onda stasera 28 settembre: ecco tutte le anticipazioni ... Scrive libero.it