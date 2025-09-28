Garlasco i Sempio fanno quadrato | riunione di famiglia con le zie
La famiglia Sempio fa quadrato. Si sono riuniti tutti, a casa delle zie a Garlasco, subito dopo il terremoto giudiziario che ha travolto l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Brescia con l'accusa di aver ricevuto una somma indebita di denaro per favorire proprio Andrea nel caso della morte di Chiara Poggi. Le indagini condotte nel 2017 da Venditti - ora sotto la lente di ingrandimento - portarono ad archiviare la posizione dell'amico del fratello di Chiara per "la completa assenza di elementi a supporto delle ipotesi accusatorie". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: garlasco - sempio
#Garlasco I genitori di #Sempio danno le loro spiegazioni per gli ingenti prelievi di contanti all'epoca della 1^ inchiesta che coinvolse il figlio. "45 anni di carriera dissolti in un rigo”, così il legale dell'ex procuratore Venditti, indagato per corruzione @claudio.vig - facebook.com Vai su Facebook
