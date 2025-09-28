Garlasco i Sempio fanno quadrato | riunione di famiglia con le zie

La famiglia Sempio fa quadrato. Si sono riuniti tutti, a casa delle zie a Garlasco, subito dopo il terremoto giudiziario che ha travolto l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Brescia con l'accusa di aver ricevuto una somma indebita di denaro per favorire proprio Andrea nel caso della morte di Chiara Poggi. Le indagini condotte nel 2017 da Venditti - ora sotto la lente di ingrandimento - portarono ad archiviare la posizione dell'amico del fratello di Chiara per "la completa assenza di elementi a supporto delle ipotesi accusatorie". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

