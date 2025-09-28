Garlasco i Sempio fanno quadrato | il summit in famiglia con le zie

Iltempo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'indomani  del “terremoto” di venerdì mattina, quando è trapelata la notizia dell'indagine per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, i Sempio si sono riuniti in una villetta alla periferia di Garlasco. Come anticipa il Corriere della Sera, al "summit" avrebbero partecipato i genitori di Andrea, Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, e le due zie del ragazzo coinvolte di riflesso, loro malgrado, nella nuova vicenda giudiziaria.   La rete familiare dei Sempio L'inchiesta della Procura di Brescia ruota attorno a un “pizzino”, risalente agli  inizi di febbraio del 2017, che è stato trovato a casa dei genitori di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

garlasco i sempio fanno quadrato il summit in famiglia con le zie

© Iltempo.it - Garlasco, i Sempio fanno quadrato: il "summit" in famiglia con le zie

In questa notizia si parla di: garlasco - sempio

Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni

Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona

Le luci su Garlasco (e le ombre). La nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio ha ancora poche certezze, intanto sul Web interviene il Garante della privacy contro il mercato nero

garlasco sempio fanno quadratoGarlasco, i Sempio fanno quadrato: il "summit" in famiglia con le zie - All’indomani del “terremoto” di venerdì mattina, quando è trapelata la notizia dell’indagine per corruzione in atti giudiziari a carico dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, i Sempio s ... Scrive iltempo.it

garlasco sempio fanno quadratoGarlasco, la difesa dei genitori di Sempio: "Quei soldi servivano per pagare gli avvocati" - L'ex procuratore che archiviò Andrea Sempio e la famiglia dell'indagato fanno quadrato contro le due inchiesta su Garlasco. Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Sempio Fanno Quadrato