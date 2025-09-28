Garlasco i Sempio fanno quadrato | il summit in famiglia con le zie

All'indomani del “terremoto” di venerdì mattina, quando è trapelata la notizia dell'indagine per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, i Sempio si sono riuniti in una villetta alla periferia di Garlasco. Come anticipa il Corriere della Sera, al "summit" avrebbero partecipato i genitori di Andrea, Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari, e le due zie del ragazzo coinvolte di riflesso, loro malgrado, nella nuova vicenda giudiziaria. La rete familiare dei Sempio L'inchiesta della Procura di Brescia ruota attorno a un “pizzino”, risalente agli inizi di febbraio del 2017, che è stato trovato a casa dei genitori di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

