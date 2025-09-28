Garlasco ecco le intercettazioni che erano sparite

Mancavano solo i soldi, in quest’inchiesta costellata da dubbi e colpi di scena che ruota intorno al delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Le indagini coordinate dalla procura di Pavia, che vedono al centro Andrea Sempio come unico indagato per concorso nell’omicidio della giovane impiegata laureata in economia, si allargano a quelle portate avanti dai magistrati di Brescia. Un’inchiesta che ne incrocia un’altra, e che aggiunge il carico di un’accusa pesante nei confronti dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, iscritto nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, ecco le intercettazioni che erano "sparite"

