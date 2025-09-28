Gardelli figlio di nuovo negato | Interrotte le videochiamate la madre non rispetta l’accordo

"Mi sento un padre a intermittenza". È amaro Rubens Gardelli, l’imprenditore forlivese ‘orfano’ del figlio Brando dal luglio 2023. Da quando l’ormai ex moglie Katherine decise di sottrarre il piccolo all’affetto della famiglia paterna per far rientro in Guatemala, suo Paese d’origine. Interrompendo ogni tipo di rapporto tra padre e figlio. Dopo un lungo silenzio e infinite traversie, giudiziarie e umane, nei mesi scorsi Gardelli era riuscito a ristabilire un contatto con il suo ‘cucciolo’ ottenendo la possibilità di videochiamarlo una volta a settimana. "Ma sempre alla presenza di una psicologa, ovviamente pagata da me" spiega Rubens riuscito finalmente a rivedere il piccolo, ad abbracciarlo con lo sguardo, a dispensare parole dolci e sorrisi, ricambiati dal bimbo, che oggi ha tre anni e mezzo, non conosce più l’italiano ma percepisce perfettamente lo spagnolo del papà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

