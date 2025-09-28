Garbagnate in ospedale un robot per la chirurgia di precisione
Garbagnate, inaugurata in ospedale una macchina per la chirurgia di precisione. Venerdì 19, in mattinata, alla presenza dell’Assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, del vicepresidente della Regione e assessore a Bilancio e Finanza Marco Alparone, degli assessori regionali Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), Romano La Russa (Sicurezza e Protezione Civile), e del presidente della . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Vanzago, accoltella il padre per difendere la madre, l’uomo era stato dimesso dall’ospedale di Garbagnate
Ospedale di Garbagnate: primo trattamento in emergenza di un ictus ischemico in fase acuta con il tenecteplase
