Garbagnate in ospedale un robot per la chirurgia di precisione

Ilnotiziario.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garbagnate, inaugurata in ospedale una macchina per la chirurgia di precisione. Venerdì 19, in mattinata, alla presenza dell’Assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, del vicepresidente della Regione e assessore a Bilancio e Finanza Marco Alparone, degli assessori regionali Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), Romano La Russa (Sicurezza e Protezione Civile), e del presidente della . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: garbagnate - ospedale

Vanzago, accoltella il padre per difendere la madre, l’uomo era stato dimesso dall’ospedale di Garbagnate

Ospedale di Garbagnate: primo trattamento in emergenza di un ictus ischemico in fase acuta con il tenecteplase

Il futuro della chirurgia è già qui. Il robot che esegue gli interventi arriva all’ospedale di Garbagnate

garbagnate ospedale robot chirurgiaIl futuro della chirurgia è già qui. Il robot che esegue gli interventi arriva all’ospedale di Garbagnate - È stato inaugurato ieri il nuovo sistema robotico chirurgico Da Vinci Xi di ultima generazione all’ ospedale di Garbagnate Milanese. Segnala ilgiorno.it

FOTO – Inaugurato il sistema robotizzato per la chirurgia video laparoscopica all’ospedale di Garbagnate - com) Garbagnate Milanese, 19 settembre 2025 – Inaugurato questa mattina, con il taglio del nastro alla prese ... Secondo mi-lorenteggio.com

Cerca Video su questo argomento: Garbagnate Ospedale Robot Chirurgia