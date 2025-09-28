Gara surreale in Bundesliga! Il Gladbach sfiora una rimonta epica
Sceneggiatura da film quella di Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte: in 45' gli ospiti segnano 5 gol, siglando lo 0-6 a inizio ripresa. Qui però la formazione di Dino Toppmöller però esce totalmente dal campo, lasciando l'iniziativa ai padroni di casa, che in poco più di 20 minuti segnano 4 gol, sfiorando una rimonta epica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
