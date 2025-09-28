Gara culinaria in carcere tra avvocati magistrati e scugnizzi
Tempo di lettura: < 1 minuto Vedrà impegnate tre squadre, quelle degli “Avvocati”, dei “Magistrati” e degli “Scugnizzi” la gara culinaria in programma il 30 settembre, all’Ipm di Nisida, a Napoli, organizzata su iniziativa degli avvocati Stefania Ascione, Manuela Palombi e Alessandro Gargiulo. La gara è finalizzata all’acquisto di attrezzature utili e necessarie per la formazione professionale dei ragazzi di Nisida, grazie agli sponsor, Tmdplex con l’avvocato Lelio della Pietra, Pintauro dolce & salato e alla Tenuta Cipriano. “Grazie infinite al direttore Francesco Guida e alla comandante Eleonora Ascione, – dicono gli avvocati Ascione, Palombi e Gargiulo – sempre aperti e disponibili ad iniziative mosse da menti e cuori aperti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: gara - culinaria
Il 19 ottobre torna Leonardo Trulli Race, si corre tra i trulli della Valle d'Itria in una gara che è anche un'esperienza culturale e culinaria - facebook.com Vai su Facebook
Amine Gara, altri due cittadini pakistani in carcere per l'omicidio del 23enne tunisino nei giardini delle Due Torri: sette le persone indagate - Salgono a sette gli indagati per l'omicidio di Amine Gara, 23enne tunisino ucciso lo scorso 19 luglio, nel parco pubblico dietro a piazza Giacomo Matteotti, nel centro di Rovigo. Riporta ilgazzettino.it