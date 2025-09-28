Galleria della metro perforata dai lavori per la nuova sede della Regione | la denuncia

Napolitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allarme lo ha lanciato per primo Nino Simeone, presidente della Commissione Mobilità e Infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli. Durante le operazioni di carotaggio legate al progetto "Porta Est", che prevede la costruzione della nuova sede della Regione Campania, il cosiddetto "Faro" si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: galleria - metro

“Le scale mobili della galleria metro Linea 1 di Garibaldi rotte da un anno” la protesta dei cittadini

Metro 1, sfondata la galleria tra Garibaldi e Centro Direzionale, ANM: "Rischiata una strage"

Palo buca la galleria della metro di Napoli: “Sono i lavori per il Faro della Regione”. Anm: “Linea 1 sicura, non chiude”

galleria metro perforata lavoriNapoli, galleria del metrò bucata per il Faro: la Regione sospende le perforazioni - Cosenza: “Ringrazio i macchinisti che sono riusciti a segnalare subito i detriti sulla ... Scrive napoli.repubblica.it

galleria metro perforata lavoriPalo buca la galleria della metro di Napoli: “Sono i lavori per il Faro della Regione”. Anm: “Linea 1 sicura, non chiude” - Un piccolo foro è stato riscontrato nella galleria dei treni della metro Linea 1 a Corso Lucci. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Galleria Metro Perforata Lavori