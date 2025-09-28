È successo a Lovertino di Albettone (Vicenza). In cinque hanno portato via 500 euro e preziosi dall’abitazione. La sorella dell’ex sindaco ha inseguito i ladri, è stata minacciata con un cacciavite. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Furto in casa del fratello di Joe Formaggio (FdI): “Hanno sbagliato, siamo armati e la pagheranno"