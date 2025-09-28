Furto in casa del fratello di Joe Formaggio FdI | Hanno sbagliato siamo armati e la pagheranno
È successo a Lovertino di Albettone (Vicenza). In cinque hanno portato via 500 euro e preziosi dall’abitazione. La sorella dell’ex sindaco ha inseguito i ladri, è stata minacciata con un cacciavite. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Furto dal fratello di Joe Formaggio: “Hanno sbagliato famiglia, siamo armati” - Una dichiarazione forte, quasi una sfida, quella di Joe Formaggio dopo il tentato furto subito in casa del fratello dell'esponente FdI, ad Albettone. Segnala ecovicentino.it
Vicenza, consigliere Fdi Joe Formaggio insegue ladri dopo un assalto a casa del fratello - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vicenza, consigliere Fdi Joe Formaggio insegue ladri dopo un assalto a casa del fratello ... Riporta tg24.sky.it