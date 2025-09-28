Furto in abitazione | ladri rubano orologi di pregio e forzano la cassaforte ma la trovano vuota
Furto in abitazione ieri, sabato 27 settembre, in via Fagagna, ai danni di un cittadino 31enne, nato a Voghera e residente a Udine, impiegato presso una società sportiva.I ladri si sono introdotti in casa tra le 17 e le 22.45 forzando una finestra. Una volta all’interno hanno rubato alcuni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: furto - abitazione
Roma. 17 episodi di truffe ad anziani. 25enne di Napoli arrestato con le accuse di estorsione aggravata, truffa aggravata, furto in abitazione, sostituzione di persona e circonvenzione di persona incapace…
Napoli, un altro furto in casa Grimaldi: ladri in un'abitazione del centro
Tentano furto in abitazione. Colti sul fatto e arrestati
Denunciati per tentativo di furto in abitazione e porto di oggetti atti allo scasso - facebook.com Vai su Facebook
Recanati, furto in abitazione: arrestato dai Carabinieri un 46enne https://marchenews24.it/recanati-furto-in-abitazione-arresto-128619.html?_unique_id=68cc66ed51524… - X Vai su X
Furto in abitazione: ladri rubano orologi di pregio e forzano la cassaforte, ma la trovano vuota - I soliti ignoti avrebbero utilizzato una flex per forzare la cassaforte trovandola però priva di oggetti di valore ... Come scrive udinetoday.it
Ladri rubano 10mila euro di gioielli. Ma l’inchiesta sul furto è archiviata - Amarezza per una vedova, a cui era stato portato via anche un anello del marito. Da msn.com