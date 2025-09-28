Furto in abitazione | ladri rubano orologi di pregio e forzano la cassaforte ma la trovano vuota

Furto in abitazione ieri, sabato 27 settembre, in via Fagagna, ai danni di un cittadino 31enne, nato a Voghera e residente a Udine, impiegato presso una società sportiva.I ladri si sono introdotti in casa tra le 17 e le 22.45 forzando una finestra. Una volta all’interno hanno rubato alcuni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

