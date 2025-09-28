Furto da 700 euro in un negozio di Aprilia individuato il responsabile
Ieri pomeriggio i carabinieri di Aprilia, dopo una mirata attività d’indagine, svolta anche attraverso la visione dei filmati registrati da sistemi di videosorveglianza acquisiti, hanno denunciato un uomo di 26 anni residente in provincia di Roma e già noto alle forze di polizia, per il reato di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
