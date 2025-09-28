Furto con scasso alla Casa del Popolo di Scafati | Clima di insicurezza

Furto con scasso nella notte tra giovedì e venerdì nella sede della Casa del Popolo a Scafati. L'ingresso sul retro, infatti, è stato forzato da ignoti che si sono poi introdotti nei locali ed hanno portato via il poco denaro presente. L'episodio, denunciato alle forze dell'ordine, è la miccia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

