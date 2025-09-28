Furto ad un distributore h24 a Vietri sul Mare | arrestati

Due uomini con precedenti penali, originari dell'Agro nocerino, sono stati arrestati a Vietri sul Mare. I carabinieri della locale stazione li hanno fermati in Piazza Matteotti mentre stavano danneggiando e sottraendo denaro da alcuni distributori automatici. L'arresto è avvenuto in flagranza di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: furto - distributore

