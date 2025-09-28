Furio Focolari morto il telecronista | fu la voce Rai delle imprese di Tomba
A 78 anni è morto Furio Focolari, celebre giornalista sportivo noto per le sue telecronache di sci, in particolare quelle legate alle imprese di Alberto Tomba e per la sua lunga militanza a Radio Radio. Ed è proprio l’emittente a darne notizia postando una foto del giornalista e il messaggio “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”. Focolari era nato a Roma nel 1947, grande tifoso della Lazio è stato un punto di riferimento nel giornalismo sportivo, partecipando alla cronaca di grandi eventi come Mondiali, Europei e Olimpiadi. Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai? pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Mi dispiace tantissimo per Furio #Focolari, morto a 78 anni per SLA. Ho ascoltato per anni Radio Radio ed era a spanne il migliore, seppur laziale. Competente, preciso, lucido. Se n’é andato un grande giornalista sportivo. - X Vai su X
"Io mi sento pronto. Siete voi che non lo siete" Un messaggio per noi da Furio Focolari. - facebook.com Vai su Facebook
