A 78 anni è morto Furio Focolari, celebre giornalista sportivo noto per le sue telecronache di sci, in particolare quelle legate alle imprese di Alberto Tomba e per la sua lunga militanza a Radio Radio. Ed è proprio l’emittente a darne notizia postando una foto del giornalista e il messaggio “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”. Focolari era nato a Roma nel 1947, grande tifoso della Lazio è stato un punto di riferimento nel giornalismo sportivo, partecipando alla cronaca di grandi eventi come Mondiali, Europei e Olimpiadi. Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai? pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Furio Focolari, morto il telecronista: fu la voce Rai delle imprese di Tomba