Fuori dal coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera domenica 28 settembre 2025
Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 28 settembre 2025. Questa sera, domenica 28 settembre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 28 settembre 2025. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: fuori - coro
Fuori dal Coro si sposta alla domenica. Mario Giordano: “Mi dispiace cambiare giorno un’altra volta”
Mario Giordano: “Fuori dal coro andrà in onda di domenica, mi spiace cambiare ancora giorno”
“Mi dispiace, è la decisione di Mediaset”. Mario Giordano, l’annuncio al pubblico su Fuori dal Coro
Da uomo libero, “fuori dal coro”, oggi spiega che i primi tre anni di melonismo lo lasciano perplesso. L'intervista a Mario Giordano (di Tommaso Rodano) - facebook.com Vai su Facebook
Da uomo libero, “fuori dal coro”, oggi spiega che i primi tre anni di melonismo lo lasciano perplesso. L'intervista a Mario Giordano di @tommasorodano Vai su X
Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025 - Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... Scrive tpi.it
Fuori dal coro, da stasera la nuova stagione 2025 2026 con Mario Giordano su Rete 4: ospiti, e temi ed anticipazioni del 7 settembre - Torna Fuori dal coro di Mario Giordano con la nuova edizione 2025 - Secondo superguidatv.it