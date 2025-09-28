Fuoco di Sant' Antonio West Nile e forse Lyme L' incredibile storia del sindaco di Palù

Un vero e proprio incubo quello vissuto da Francesco Farina, sindaco di Palù, in provincia di Verona. Il primo cittadino ha infatti rischiato di morire a causa di un'embolia polmonare dopo aver contratto una serie di gravi malattie, arrivate a colpirlo una dietro l'altra. Stando a quanto riferito, il 68enne è stato ricoverato nella clinica Pederzoli di Peschiera del Garda lo scorso 25 settembre. A quanto pare l' embolia polmonare era insorta come complicanza della malattia West Nile, contratta nel mese di agosto. Farina, tuttavia, non ha sofferto solo per gli effetti provocati dalla febbre da virus del Nilo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fuoco di Sant'Antonio, West Nile e (forse) Lyme. L'incredibile storia del sindaco di Palù

