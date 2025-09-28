Fuoco cammina con me | l’oscuro prequel di Twin Peaks diventato cult al Rouge et Noir
Pronti ai primi brividi della stagione? Le Notti Horror del Rouge et Noir sono tornate. Dalla fucina dei maestri della paura, a partire dal 30 settembre cinque titoli che hanno fatto la storia del genere cinematografico che più di ogni altro rispecchia le perturbanti angosce contemporanee. Sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre Fuoco cammina con me #Fuococamminaconme di #DavidLynch con#SherylLee, #RayWise, #MädchenAmick, #ChrisIsaak, #DavidBowie. Versione originale con sott. Spettacoli ore: 21:30. www.cinemaadriano.it
Nuovo capitolo del progetto di Lucky Red e Cineteca di Bologna, "The Big Dreamer - Il cinema di David Lynch". Dal 29 settembre al 1° ottobre arriva nelle sale italiane il restauro di "Fuoco cammina con me" (1992). https://rbcasting.com/?p=157592
"Fuoco cammina con me" di Lynch torna in sala restaurato. Per tre giorni al Modernissimo - Versione in 4k a partire dal negativo originale in 35 mm del film che il regista americano realizzò come prequel della serie "Twin Peaks"