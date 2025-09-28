Fuoco cammina con me | l’oscuro prequel di Twin Peaks diventato cult al Rouge et Noir

Palermotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronti ai primi brividi della stagione? Le Notti Horror del Rouge et Noir sono tornate. Dalla fucina dei maestri della paura, a partire dal 30 settembre cinque titoli che hanno fatto la storia del genere cinematografico che più di ogni altro rispecchia le perturbanti angosce contemporanee. Sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

fuoco cammina l8217oscuro prequel“Fuoco cammina con me” di Lynch torna in sala restaurato. Per tre giorni al Modernissimo - Versione in 4k a partire dal negativo originale in 35 mm del film che il regista americano realizzò come prequel della serie “Twin Peaks” ... Da napoli.repubblica.it

